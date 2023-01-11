İngiltere’de havalimanında uranyum bulundu: Soruşturma başlatıldı

Polis, "29 Aralık 2022'de rutin kontroller sırasında küçük miktarda zararlı madde bulaşmış bir kargo paketinin" tespit edildiğini açıkladı.

Gümrük memurlarının, paketi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından terörle mücadele ekiplerinin konuya dair soruşturma başlattığı kaydedildi.

BBC, paketin içerisindeki demir parçalar arasında uranyum bulunduğunu iddia etti.

Polis Şefi Richard Smith ise zararlı maddenin miktarının çok düşük olduğunu vurgulayarak halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı bilgisini paylaştı.