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Giriş Tarihi: 11.1.2023 15:03

İngiltere'de havalimanında uranyum bulundu: Soruşturma başlatıldı

İngiltere'de polis, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda içerisinde "az miktarda" uranyum bulunan bir kargo paketinin ele geçirilmesi üzerine soruşturma başlattı.

AA
İngiltere’de havalimanında uranyum bulundu: Soruşturma başlatıldı

Polis, "29 Aralık 2022'de rutin kontroller sırasında küçük miktarda zararlı madde bulaşmış bir kargo paketinin" tespit edildiğini açıkladı.

Gümrük memurlarının, paketi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından terörle mücadele ekiplerinin konuya dair soruşturma başlattığı kaydedildi.

BBC, paketin içerisindeki demir parçalar arasında uranyum bulunduğunu iddia etti.

Polis Şefi Richard Smith ise zararlı maddenin miktarının çok düşük olduğunu vurgulayarak halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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İngiltere'de havalimanında uranyum bulundu: Soruşturma başlatıldı
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