İngiltere’de hayat pahalılığı aç bırakıyor

İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle bazı kişiler ya öğün atlıyor ya da diğer aile bireyleri için aç kalıyor. Evsizliği azaltmak için çalışan yardım kuruluşu Centrepoint'un son araştırmasına katılan 16-25 yaş arası 2 bin kişiden 177'si, sık sık başka birini beslemek için kendilerinin yemeksiz kaldığını dile getirdi. Katılımcılardan 265'i, son 12 ayda sık sık yatağa aç girdiğini, 207'si sık sık yemek yardımlarına mecbur kaldığını belirtti. 333 kişi ise yiyecek için aile ya da arkadaşlarına muhtaç olduğunu söyledi. BBC Radyosu'na konuşan Derby'de yaşayan Tasha isimli kadın, eşiyle tam zamanlı işlerde çalışmalarına rağmen iki yaşındaki kızlarına bakmakta zorlandıklarını ifade etti. "İngiltere'de gıda fiyatları 40 yıldır görülmemiş hızla artmaya devam ediyor" diyen Tasha, kızı yemek yiyebilsin diye kimi zaman kendisinin yemek yemediğini söyledi. West Yorkshire'da yaşayan 22 yaşındaki Zahraa ise üç gün boyunca hiçbir şey yemediği günlerdeki hislerini anlattı. Zahraa, "Hâlâ iki gece boyunca, gecenin ortasında uyanıp yatakta ağladığımı unutamıyorum" dedi. Londra'da yaşayan Jayde'ye, üç ve yedi yaşındaki çocuklarına bakması için destek olansa, mahalle kilisesi dahil yaşadığı bölgedeki toplumsal yardımlar. Jayde, "Eğer çocuklarım olmasaydı muhtemelen aç kalmaya devam ederdim, doğalgaz ya da elektriğim olmadan yaşardım" dedi.