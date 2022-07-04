İngiltere’de ortalık karıştı: Resmen duyurdular! Dikkat çeken Elon Musk detayı...

HER İKİ HESAP DA ALINDI

Ordu, bilgi güvenliğini "son derece ciddiye aldığını" ve sorunu çözdüklerini söyleyerek "ihlali" doğruladı. Her iki hesap da alındı. Bir Ordu sözcüsü "Soruşturma tamamlanana kadar daha fazla yorum yapmak uygun olmaz. Hesaplar yeniden adlandırıldı ve hack olayının arkasında kimin olduğu belli değil" dedi.