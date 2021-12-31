İngiltere’de Pfizer’ın ürettiği koronavirüs hapının kullanımına onay verildi

İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği korona hapının kullanımına 18 yaş üstü için onay verildi. Şimdilik ilaç yüksek risk taşıyan hastalıklarda kullanılacak.
5 GÜN BOYUNCA KULLANILMALI
Ülkede Omicron'dan da kaynaklanan vaka sayılarına ciddi bir artış yaşanırken, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünlerini Düzenleme Kurumu ellerindeki verilere dayanarak Paxlovid isimli ilacın koronanın erken aşamalarında kullanıldığında yüksek etkiye sahip olduğunu söyleyerek 5 gün boyunca kullanılmasını tavsiye etti.
OMICRON'A KARŞI DA KORUYOR
Bu ay için de Pfizer da Paxlovid'in yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yüzde 90'a yakın etkinlik gösterdiğini söylemişti. Aynı zamanda ilaç Omicron varyatına karşı da koruma sağlıyor.
EVDE TEDAVİ MÜMKÜN
Yapılan açıklamada, "Artık korona tedavisinde ağız yoluyla alınabilen başka bir antiviral ilacımız var. Bu da hastane dışında tedaviyi geçerli kılıyor" dendi.