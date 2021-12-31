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Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği koronavirüs hapının kullanımına onay verildi
Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:29 Son Güncelleme: 31.12.2021 15:29

İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği koronavirüs hapının kullanımına onay verildi

İngiltere’de Pfizer’ın ürettiği koronavirüs hapının kullanımına onay verildi

İngiltere, Pfizer'ın ürettiği korona hapının kullanımına onay verdi. İlaç şimdilik ağır hastalarda kullabilecek. İlacın aynı zamanda Omicron'a karşı koruma sağladığı da biliniyor.

İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği korona hapının kullanımına 18 yaş üstü için onay verildi. Şimdilik ilaç yüksek risk taşıyan hastalıklarda kullanılacak.

5 GÜN BOYUNCA KULLANILMALI

Ülkede Omicron'dan da kaynaklanan vaka sayılarına ciddi bir artış yaşanırken, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünlerini Düzenleme Kurumu ellerindeki verilere dayanarak Paxlovid isimli ilacın koronanın erken aşamalarında kullanıldığında yüksek etkiye sahip olduğunu söyleyerek 5 gün boyunca kullanılmasını tavsiye etti.

OMICRON'A KARŞI DA KORUYOR

Bu ay için de Pfizer da Paxlovid'in yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yüzde 90'a yakın etkinlik gösterdiğini söylemişti. Aynı zamanda ilaç Omicron varyatına karşı da koruma sağlıyor.

EVDE TEDAVİ MÜMKÜN

Yapılan açıklamada, "Artık korona tedavisinde ağız yoluyla alınabilen başka bir antiviral ilacımız var. Bu da hastane dışında tedaviyi geçerli kılıyor" dendi.

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İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği koronavirüs hapının kullanımına onay verildi
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