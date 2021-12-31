İngiltere’de Pfizer’ın ürettiği koronavirüs hapının kullanımına onay verildi

OMICRON'A KARŞI DA KORUYOR

Bu ay için de Pfizer da Paxlovid'in yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yüzde 90'a yakın etkinlik gösterdiğini söylemişti. Aynı zamanda ilaç Omicron varyatına karşı da koruma sağlıyor.