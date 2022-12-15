İngiltere’de sağlık krizi kontrol edilemez boyutta! Tarihlerinin en büyük grevlerinden biri yaşanıyor

BİR SÜREDİR ÜLKEDE KRİZ YAŞANIYOR

Tahmini olarak 100 bin hemşirenin 76 hastane ve sağlık merkezinde greve giderek kalça protezi gibi acil olmayan binlerce ameliyatın iptaline neden olacağına dikkat çekildi. İngiltere'de yaşanan bu ilk grev dalgası değil. Daha önce de demiryolu ve posta hizmetleri personelleri grev yolunu seçmişti.