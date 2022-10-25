İngiltere’de siyasi krize Sunak molası

İngiltere'dehaftalardır süren başbakanlık krizinin etkileri devam ediyor. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Rishi Sunak böylece İngiltere'nin 57'nci başbakanı oldu. Ülkesinin Hint kökenli ilk ve aynı zamanda da en genç başbakanı olan Sunak'ın göreve gelmesine ise "Siyasi krize mola" yorumları yapıldı. Bunun nedeni ülkede erken seçim isteyenlerin sayısının hâlâ çok yüksek olması. Bu durumu dile getiren Independent gazetesi "Sunak bir oy bile almadan başbakan oldu" manşetini attı. Öte yandan 42 yaşındaki Sunak'ın öncelikli politikası ekonomi olacak. İlk açıklamasında da "Derin ekonomik kriz içindeyiz, yapılan hataları düzelteceğim" dedi.