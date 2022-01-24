İngiltere’de şoke eden saldırı! Fast food zincirinde kadın müşteriyi yerlerde sürüklediler

ÖNCE DÖVDÜ, ARDINDAN SÜRÜKLEDİ
Şubede çalışan güvenlik görevlisi ile kadın bir müşteri arasında, henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı. Kısa süre içinde alevlenen tartışma devam ederken, çevrede bulunanları şoke eden anlar yaşandı.
Şubede bulunan diğer müşterilerin kayıt altına aldıkları görüntülere göre güvenlik görevlisi, tartıştığı kadına aniden büyük bir güçle yumruk attı. Şiddetli darbenin etkisiyle yere yığılan genç kadını, düştüğü yerde de rahat bırakmayan adam, kadını ayağından tutarak sürüklemeye başladı.
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Bu sırada kadına, aralıksız bir şekilde "Bas git" diye bağıran adam, çevreden bulunanların engel olma çabalarına rağmen kadını sürüklemeye devam etti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fast food zincirine tepki yağdı. Eleştiri oklarının hedefine oturan fast food zinciri yetkilisi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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İddiaya göre aracı firma yoluyla çalışan adam, kısa süre içinde görevden alındı.