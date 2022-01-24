İngiltere’de şoke eden saldırı! Fast food zincirinde kadın müşteriyi yerlerde sürüklediler

ÖNCE DÖVDÜ, ARDINDAN SÜRÜKLEDİ

Şubede çalışan güvenlik görevlisi ile kadın bir müşteri arasında, henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı. Kısa süre içinde alevlenen tartışma devam ederken, çevrede bulunanları şoke eden anlar yaşandı.