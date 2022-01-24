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Giriş Tarihi: 24.1.2022 16:24 Son Güncelleme: 24.1.2022 16:54

İngiltere’de şoke eden saldırı! Fast food zincirinde kadın müşteriyi yerlerde sürüklediler

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de şoke eden saldırı! Fast food zincirinde kadın müşteriyi yerlerde sürüklediler

İngiltere’nin York kentinde yaşanan bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dünyaca ünlü bir fast food zincirinin şubesinde çalışan bir güvenlik görevlisi, içerideki bir kadın müşteriyi önce yumrukla yere serdi, daha sonra ise yerlerde sürükledi. Tepki çeken şiddet olayı, anbean kayıt altına alındı.

Dünyaca ünlü bir fast food zincirinde, skandal bir olay yaşandı. Zincirin, İngiltere'nin York kentinde bulunan bir şubesinde çalışan bir güvenlik görevlisi, kadın bir müşteriyi feci şekilde darbetti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olay, geçtiğimiz akşamüstü saatlerinde gerçekleşti.

ÖNCE DÖVDÜ, ARDINDAN SÜRÜKLEDİ

Şubede çalışan güvenlik görevlisi ile kadın bir müşteri arasında, henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı. Kısa süre içinde alevlenen tartışma devam ederken, çevrede bulunanları şoke eden anlar yaşandı.

Şubede bulunan diğer müşterilerin kayıt altına aldıkları görüntülere göre güvenlik görevlisi, tartıştığı kadına aniden büyük bir güçle yumruk attı. Şiddetli darbenin etkisiyle yere yığılan genç kadını, düştüğü yerde de rahat bırakmayan adam, kadını ayağından tutarak sürüklemeye başladı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bu sırada kadına, aralıksız bir şekilde "Bas git" diye bağıran adam, çevreden bulunanların engel olma çabalarına rağmen kadını sürüklemeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fast food zincirine tepki yağdı. Eleştiri oklarının hedefine oturan fast food zinciri yetkilisi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İngiltere'de genç kadına öldüresiye dayak kamerada! Dünyaca ünlü fast food zincirinde güvenlik görevlisi dehşeti...

İddiaya göre aracı firma yoluyla çalışan adam, kısa süre içinde görevden alındı.

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İngiltere’de şoke eden saldırı! Fast food zincirinde kadın müşteriyi yerlerde sürüklediler
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