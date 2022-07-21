İngiltere’de sular durulmuyor! Başbakanlık koltuğuna kim oturacak?

Savunduğu politikalarla "Demir Leydi" lakaplı eski Başbakan Margaret Thatcher'a benzetilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, Boris Johnson'un istifasının ardından boşalan Muhafazakar Parti liderliği için yapılacak oylamaya kalan 2 adaydan biri oldu. Truss, seçimi önde tamamlarsa otomatik olarak İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan İngiltere Dışişleri Bakanı, 1975'te Oxford'da dünyaya geldi. Oxford Üniversitesinde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun olan Truss, uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.

KABİNE'YE NE ZAMAN GİRDİ?

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'un Muhafazakar Partinin "A listesine" almasının ardından Truss, 2010'da South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012'de Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi. Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, Eylül 2021'den bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

GÜÇLÜ KADIN İMAJI VEREN FOTOĞRAFLAR

Truss, Dışişleri Bakanlığı öncesi Uluslararası Ticaret Bakanı olarak imzaladığı anlaşmalarla adını duyurmayı başardı. Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Truss, bu eleştirilere kulak asmayan bir görünüm sergiledi. Truss, Instagram hesabından, bazen çiftliklerde kuzu veya buzağı severken bazen kendisini uçak gemisinde ve tank üstünde gösteren bazen de dünya başkentlerine ziyaretler yapan güçlü kadın imajı veren fotoğraflar paylaştı.

Parlak kırmızı, elektrik mavisi veya hardal sarısı giyen ve fotoğraflarında İngiliz bayrağının görülmesine özellikle dikkat eden Truss'ın Demir Leydi'ye öykündüğü öne sürülüyor.

"İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın" olan Truss, uzun süredir İran'da tutuklu bulunan iki İngiltere vatandaşının serbest bırakılmasını sağladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine verdiği destek ve Moskova'ya yönelik yaptırımlarda oynadığı rol de dikkati çekti.

SEÇİLİRSE ÜLKENİN 3. KADIN BAŞBAKANI OLACAK

Truss, vergilerin düşürülmesi ve savunma harcamalarının artırılmasına yönelik görüşleriyle Muhafazakar Partideki popülaritesini artırdı. Evli ve 2 kız çocuk annesi Truss, seçilmesi halinde "İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı" olacak. Her ne kadar parti üyeleri arasında popülaritesi fazla olsa da eleştirmenler, Truss'ın dünyada devam eden enflasyon sorunu ve Ukrayna'daki savaş sürecinde İngiltere'yi yönetecek ağırlıktan yoksun olduğunu savunuyor.

NELER OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlandı. Her ne kadar kan kaybetse de Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı.

Johnson'u istifaya götüren olaylar zincirindeki son halkayı ise Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, Pincher'a partide görev vermesi oldu. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından "haberdar olmadığı" belirtilmesine rağmen sonrasında Johnson'ın 2019'da Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıktı.

Bunun ardından Johnson'un kabinesindeki 5 bakan istifa etti. Baskılara daha fazla dayanamayan Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıkladı. Johnson'un istifasının ardından Muhafazakar Partinin liderliği ve başbakanlık koltuğu için 8 aday yarıştı.

TRUSS'IN ŞANSI DAHA FAZLA

Muhafazakar Parti milletvekillerinin oy kullandığı 5 turluk oylamanın ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Truss, partinin yeni liderinin belirleneceği seçime katılmaya hak kazandı. Muhafazakar Partinin yaklaşık 160 bin üyesi posta veya çevrim içi kullanacakları oyla partinin yeni liderinin Sunak mı yoksa Truss mı olacağını belirleyecek.

Savunduğu politikalarla "Demir Leydi" lakaplı eski Başbakan Margaret Thatcher'a benzetilen Truss ve Hint kökenli milletvekili Sunak, yapacakları seçim kampanyalarıyla parti üyelerinin desteğini almaya çalışacak.

Muhafazakar Partinin yeni liderinin belirleneceği seçimin sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak. Seçimi kazanan aday otomatik olarak İngiltere'nin yeni başbakanı olacak. İngiliz basınında, her ne kadar Sunak'ın milletvekillerinin oy kullandığı turlarda ipi önde göğüslese de Muhafazakar Parti üyelerinin yapacağı oylamada, Truss'ın şansının daha fazla olduğu belirtiliyor.