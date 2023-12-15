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Haberler Dünya Haberleri İngiltere'den İsrail'in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 15.12.2023 21:52 Son Güncelleme: 15.12.2023 21:59

İngiltere'den İsrail'in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama

İngiliz Dışişleri: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz

İngiltere’den İsrail’in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama
İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin, "Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.
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İngiltere'den İsrail'in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama
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