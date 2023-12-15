Giriş Tarihi: 15.12.2023 21:52Son Güncelleme: 15.12.2023 21:59
İngiltere'den İsrail'in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama
İngiliz Dışişleri: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz
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İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin, "Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.
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İngiltere'den İsrail'in AA foto muhabirini darbetmesine ilişkin açıklama