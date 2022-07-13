İngiltere’den kritik uyarı! ’Birkaç hafta içinde ele geçirecekler’

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın günlük istihbarat raporunda, Rusya'nın Donbas'ta birkaç kasabayı gelecek haftaya kadar ele geçirerek ilerleyişini sürdüreceği ifade edildi.

"RUSYA, KONTROLÜNÜ PEKİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR"

İngiltere Savunma Bakanlığı raporunda, Rusya'nın Donbas'taki Slovyansk ve Kramatorsk kentlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ifade edilerek, "Donbas'ta, Rus kuvvetleri muhtemelen önümüzdeki hafta içinde Siversk ve Dolyna da dahil olmak üzere birkaç küçük kasabayı ele geçirerek Slovyansk ve Kramatorsk'a yaklaşmaya odaklanacak. Slovyansk ve Kramatorsk, operasyonun bu aşamasının ana hedefler olmaya devam ediyor" denildi.