İngiltere’den Ukrayna’ya ek savunma paketi

İngiltere hükümeti bugün yaptığı açıklamada "Bugün açıklanan 500 milyon pound tutarındaki ek fon, acil ihtiyaç duyulan mühimmat, hava savunma, insansız hava araçları ve mühendislik desteğinin hızla sağlanması için kullanılacak. Dronlar İngiltere'den satın alınacak ve fonlar, yurt içi savunma tedarik zincirlerinin büyütülmesini destekleyecek" denildi.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 60 BOT

İngiltere Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada ise Ukrayna'ya "Açık deniz baskın gemisi, sert baskın gemisi ve dalış teknelerinin yanı sıra deniz silahlarını da içeren 60 bot. 1600'den fazla saldırı ve hava savunma füzesinin yanı sıra ilave Storm Shadow uzun menzilli hassas güdümlü füzeler. 160 'Husky' aracı, 162 zırhlı araç ve 78 arazi aracı dahil olmak üzere 400'den fazla araç" gönderileceği belirtildi.