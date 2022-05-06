İnsana nakledilen domuz kalbindeki sır perdesi aralanıyor! Bilim dünyasının korkulu rüyası gerçek olabilir

Ocak ayında ABD'de çığır açan bir ameliyat gerçekleştirildi. Ölmek üzere olan David Bennett isimli bir hastaya domuz kalbi nakledilmiş, Bennet 2 ay aranın ardından hayatını kaybetmişti.

BİR VİRÜS BULUNDU

Tüm dünyayı başta mutlu eden ardından üzen olayla ilgli araştırma yapan bili dünyası Bennett'i neyin öldürdüğünü araştırıyor. Yapılan araştırmada nakledilen organda bir tür hayvan virüsünün olduğunu tespit ettiler. Kalbin içindeki virüsün adın 'sitomegalovirüs'. Henüz hastada aktif bir enfeksiyona neden olup olmadığı bilinöiyor. Ancak bu durum bilim dünyanın korkulu rüyasını ortaya çıkarabilir.