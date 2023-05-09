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Giriş Tarihi: 9.5.2023 13:25 Son Güncelleme: 9.5.2023 13:36

İnsanlar panikle sokaklara döküldü! Yanlış deprem alarmı ortalığı karıştırdı

Meksika'nın başkentinde dün öğle saatlerinde 851 noktada deprem alarmı çaldı. Panik nedeniyle pek çok bina tahliye edilirken alarmın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İHA
İnsanlar panikle sokaklara döküldü! Yanlış deprem alarmı ortalığı karıştırdı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de öğle saatlerinde 851 noktada deprem alarmı çaldı. Vatandaşlarda paniğe neden olan alarmlar sonrası çok sayıda bina tahliye edilirken, binlerce kişiyi sokağa döken alarmların asılsız olduğu ortaya çıktı. Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) tarafından yapılan açıklamada, başkent ve çevresinde herhangi bir depremin meydana gelmediği belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Mexico City güvenlik yetkilileri ise, bakım çalışmaları sırasında oluşan bir hata sonucu şehrin 851 noktasındaki deprem alarmlarının yanlışlıkla çaldığını açıkladı. Yetkililer vatandaşlardan özür dileyerek, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Meksika'da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü | Video

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İnsanlar panikle sokaklara döküldü! Yanlış deprem alarmı ortalığı karıştırdı
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