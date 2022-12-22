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Giriş Tarihi: 22.12.2022 00:24

Irak ordusuna bombalı saldırı: 3 asker öldü, 2 asker yaralı

Irak’ın Kerkük kentinde Irak ordusunu hedef alan bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

İHA
Irak ordusuna bombalı saldırı: 3 asker öldü, 2 asker yaralı

Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Zap bölgesinde Irak ordusuna ait askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası bölgede operasyon başlatılırken, yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geçtiğimi günlerde Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde meydana gelen benzer saldırıda 9 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Irak ordusuna bombalı saldırı: 3 asker öldü, 2 asker yaralı
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