Irak ordusuna bombalı saldırı: 3 asker öldü, 2 asker yaralı

Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Zap bölgesinde Irak ordusuna ait askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası bölgede operasyon başlatılırken, yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geçtiğimi günlerde Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde meydana gelen benzer saldırıda 9 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.