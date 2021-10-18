Irak savaşının mimarı Powell öldü

IRAK savaşının mimarlarından olan, ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell
hayatını kaybetti. ABD'de genelkurmay başkanlığı ve dışişleri bakanlığına getirilen ilk siyahi olan Powell'ın, 84 yaşında Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlardan öldüğü açıklandı. Baba George Bush
'un başkanlığı dönemindeki Genelkurmay Başkanlığı sırasında General Manuel Noriega'nın devrildiği Panama'ya yönelik ABD işgalinin (1989) ve Körfez Savaşı'yla ilgili Çöl Kalkanı
ve Çöl Fırtınası
harekatlarının (1991) planlanmasında önemli rol oynadı. Oğul George W
. Bush'un başkanlığının ilk döneminde Dışişleri Bakanı olan Powell, bu kez Irak'ın işgaline müttefikleri ve dünyayı ikna etme görevini üstlendi.