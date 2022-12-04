Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi: Türkmenler güvenlik ve askeri alandan dışlanıyor

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi, yaptığı açıklamada, "Irak'ta ulusal ortaklık var diyenler yalan söylüyor." dedi. Hükümet ve devletteki görev paylaşımlarının sadece iktidardaki siyasi gruplar arasında olduğunu belirten Salihi, yeni hükümetin Türkmenleri devletin güvenlik, askeri ve istihbarat kademesinden uzaklaştırdığını ifade etti.

"TÜRKMENLERİN NEDEN GÖZ ARDI EDİLDİĞİNİ SORMAK İSTİYORUZ"

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Salihi, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük'te güvenlik ve askeri alanda değişiklikler yapıldığına dikkati çekerek, "Kerkük'te Ortak Operasyonlar Komutanlığı veya kentin istihbarat ve milli güvenliğinden sorumlu makam Türkmen bir komutana verilebilirdi. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye Türkmenlerin neden göz ardı edildiğini sormak istiyoruz." diye konuştu.

Irak hükümeti, 2 Aralık'ta Kerkük Operasyonlar Komutanlığı'nda görev değişiklikleri yapmıştı.