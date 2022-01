Irak’ta Kasım Süleymani alarmı

İRANLI General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi lideri Ebu Mehdi Mühendis 'in 3 Ocak 2020'de Irak 'ta ABD'nin düzenlediği suikastla öldürülüşünün 2. yıldönümü arifesinde on binlerce Iraklı, Bağdat 'ta Amerikan askerlerinin Irak topraklarından çıkmasını istedi. Cumartesi günü on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler; "İsrail ve Amerika'ya Hayır", " Ayetullah Sistani Başımızın Tacı" gibi sloganlar attı. Bugün, General Süleymani ile Mühendis'in öldürülüşünün yıldönümü olduğu için yabancı elçiliklerin ve hükümet binalarının bulunduğu Bağdat'taki Yeşil Bölge başta olmak üzere Irak genelinde olağanüstü önlemler alındı.