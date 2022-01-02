Irak’ta Kasım Süleymani alarmı

İRANLI General Kasım Süleymani
ile Haşdi Şabi
lideri Ebu Mehdi Mühendis
'in 3 Ocak 2020'de Irak
'ta ABD'nin düzenlediği suikastla öldürülüşünün 2. yıldönümü arifesinde on binlerce Iraklı, Bağdat
'ta Amerikan askerlerinin Irak topraklarından çıkmasını istedi. Cumartesi günü on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte göstericiler; "İsrail ve Amerika'ya Hayır", "Ayetullah Sistani
Başımızın Tacı" gibi sloganlar attı. Bugün, General Süleymani ile Mühendis'in öldürülüşünün yıldönümü olduğu için yabancı elçiliklerin ve hükümet binalarının bulunduğu Bağdat'taki Yeşil Bölge
başta olmak üzere Irak genelinde olağanüstü önlemler alındı.