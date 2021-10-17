Irak’ta seçim sonuçları açıklandı

IRAK
Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), parlamento seçimleri sonuçlarının resmi sitelerinde yayımlandığını duyurdu. YSK Başkanı Adnan Celil, 3 bin 681 seçim merkezindeki elle sayılma işleminin tamamlandığını, elektronik ayrım işlemiyle yüzde 100 mutabık olduğunu bildirdi. Celil, seçim sonuçlarının onaylanana dek resmi olmayan sonuçlar olarak kalacağını hatırlattı. Öte yandan, Sadr Hareketi
lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, nihai sonuçları tanımayacaklarını bildirdi. Seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu
73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi
gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu
14 vekil çıkarabildi.
Mekke'de mesafesiz ilk namaz
Suudi Arabistan'ın kovid kısıtlamalarını hafifletmesiyle yaklaşık bir buçuk yılın ardından Mescid- i Haram'da ilk kez sosyal mesafe olmadan sabah namazı kılındı. Binlerce kişi aralıksız saf tuttu.