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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Irak’ta seçim sonuçları açıklandı

Irak’ta seçim sonuçları açıklandı
IRAK Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), parlamento seçimleri sonuçlarının resmi sitelerinde yayımlandığını duyurdu. YSK Başkanı Adnan Celil, 3 bin 681 seçim merkezindeki elle sayılma işleminin tamamlandığını, elektronik ayrım işlemiyle yüzde 100 mutabık olduğunu bildirdi. Celil, seçim sonuçlarının onaylanana dek resmi olmayan sonuçlar olarak kalacağını hatırlattı. Öte yandan, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, nihai sonuçları tanımayacaklarını bildirdi. Seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi.

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Irak’ta seçim sonuçları açıklandı
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