İran Cumhurbaşkanı Reisi: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın rolü güçlendirilmeli

Türkiye'nin EİT'in 14. Dönem Başkanlığını yapması dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ev sahibi Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Reisi, Orta Asya'daki ülkelerin 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı. İkili ve çoklu iş birliğini kolaylaştırıcı kurumların rolünün güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Reisi, EİT'in bu kurumların başında geldiğine dikkati çekti. Reisi, "EİT, 500 milyon nüfusa ve dünya enerji kaynaklarının 3'te birine sahip olmanın ötesinde Avrupa'nın Çin, Rusya, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu ile bağlantısını sağlayan eşsiz bir konumdadır." diye konuştu.