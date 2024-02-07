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Giriş Tarihi: 7.2.2024 18:07

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD güçlerine tepki: Bölge olmalarının hiçbir gerekçesi yok

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölgede ABD güçlerinin bulunmasına tepki göstererek, sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi’den ABD güçlerine tepki: Bölge olmalarının hiçbir gerekçesi yok

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, İran devriminin 45'inci yıl dönümü münasebetiyle Tahran'da ülkedeki büyükelçilere hitap etti.

Reisi, "ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur. Sorunlar bölgedeki ülke yetkilileri tarafından çözülmelidir. Yabancı güçlerin bölgede bulunması sorunları arttırıyor." dedi.

Yaklaşık 4 aydır devam eden Gazze savaşında kazanan tarafın Filistin halkı olduğunu dile getiren Reisi, hedeflerine ulaşamayan İsrail'in ise başarısız olduğuna işaret etti.

Reisi, "ABD ve Batı'nın Filistin'in geleceğine müdahale etmemesi ve Filistin halkının geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD güçlerine tepki: Bölge olmalarının hiçbir gerekçesi yok
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