Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albaya Tahran'da suikast! Başından vuruldu
Giriş Tarihi: 23.5.2022 16:37

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albaya Tahran'da suikast! Başından vuruldu

AA
İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albaya Tahran’da suikast! Başından vuruldu

İran'da Tahran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir albay evinin yakınında silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucu başından yaralanan albay hayatını kaybetti. Saldırganlar aranıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albaya Tahran'da suikast! Başından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA