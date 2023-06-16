İran ile Küba arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı

Taraflar arasındaki görüşmelerde, Adalet Bakanlıkları arasında da gümrük meselelerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Canel, iki ülke arasındaki birlik ve işbirliğine dikkati çekerek, Küba ve İran'ın tek taraflı yaptırımları reddetmede hemfikir olduğunu ve ticari ilişkilerin daha da genişleyeceğini belirtti.

Reisi de Venezuela, Nikaragua ve Küba ziyaretlerini hatırlatarak, ABD'nin tek taraflı uygulamalarına karşı 3 Latin Amerika ülkesiyle kurulan ilişkilerin "stratejik" olduğunu söyledi.

İran'ın bölge ülkeleriyle kurduğu ilişkileri derinleştirmesinin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Reisi, ekonomik yaptırımlara rağmen Küba, Nikaragua ve Venezuela ile ticaretin doğru istikamette ilerlediğini bildirdi.