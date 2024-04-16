İran-İsrail hattı, söz düellosuna döndü

İran-İsrail gösterisinde taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ni vurarak Devrim Muhafızları generallerini öldürmesine karşılık Tahran'ın 13 Nisan'da ilk defa İsrail'i doğrudan hedef almasıyla fırlayan gerilim sürüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın saldırısının yanıtsız kalmayacağını belirtirken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail ve destekçilerinin ülkesine yönelik herhangi bir eylemine öncekinden büyük ve kapsamlı şekilde yanıt vereceklerini söyledi. İran ayrıca, İsrail'in saldırması durumunda daha önce kullanmadıkları silahları kullanacaklarını açıkladı. ABD'li yetkililer ise İsrail'in İran'a doğrudan vereceği yanıtın sınırlı olacağına ve Tel Aviv'in Tahran yönetiminin vekil güçlerine odaklanacağını düşünüyor. Öte yandan İsrail Savaş Kabinesi, dün İran'a misillemeyi görüşmek üzere bir kez daha toplandı.Batılı ülkelerden İsrail'e 'itidal' çağrıları ve İran'a yaptırım sinyali gelirken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 ülkelerinin İran'a karşı bir dizi tedbir almak üzere çalıştığını kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, 32 ülkeye gönderdiği mektup ile "İran'a yaptırım" çağrısı yaptı. Katz, "İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesini talep ettim" dedi.