İran krizi sonrası AB ülkelerinden flaş karar! Peş peşe kapatılıyor

Hollanda, İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçiliği ve Irak'ın Erbil kentindeki Başkonsolosluğunu yarın halka kapatacağını açıkladı. Hollanda, Tahran ve Erbil'deki temsilciliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hollanda'nın Tahran'daki Büyükelçiliği ve Erbil'deki Başkonsolosluğunun bölgedeki ülkeler için haftanın ilk günü olan 14 Nisan Pazar günü, halka kapalı olacağının belirtildiği açıklamada, kararın İran ve İsrail arasında artan gerilime önlem olarak alındığı kaydedildi.

Söz konusu Büyükelçilik ve Konsolosluğun 15 Nisan'da açılıp açılmayacağına ise yarın karar verileceği bilgisi paylaşıldı. Hollanda hükümeti, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e acil olan seyahatleri erteleyin" tavsiyesinde de bulundu.

"İRAN'I TERK EDİN!"

Almanya, İran'da bulunan vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini talep etti. ALmanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirtildi.

"İran'a seyahat edilmemesi uyarısı" yapılan açıklamada "Alman vatandaşlarından İran'ı terk etmeleri" istendi. Açıklamada, güvenlik durumunun hızla ve önceden uyarı yapılmaksızın kötüleşebileceği belirtilerek, gerilimden hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği ve buna bağlı olarak İran'a giriş ve çıkışlarda olası aksaklıkların yaşanabileceğine işaret edildi.

ÜST DÜZEY SEYAHAT UYARISI

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'i vurma ihtimali nedeniyle yaşanabilecek gerginlikten ötürü bu ülkede yaşayan vatandaşlarına en yakın dış temsilcilikle irtibat kurmaları ve ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu. Bakanlık, bu 3 ülkede gerginliğin hat safhada olduğunu belirterek, tehlike riskinin çok yüksek olması nedeniyle bu bölgede bulunan Avusturyalıları çok dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İç savaş, savaş benzeri bir durumun yaşanması ya da fiili savaş durumlarına ilişkin bu ülkelerde yaşayan Avusturyalıların, en yakın dış temsilcilikle irtibata geçmesi ve mümkün olan en hızlı şekilde bu ülkeyi ya da bölgeyi terk etmeleri istendi.

Bu arada Avusturya Haber Ajansı (APA) Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Avusturya Hava Yolları'nın, İran seferlerini 18 Nisan Perşembe'ye kadar askıya aldığını duyurdu.