İran’a gizemli saldırılar sürüyor

İran'a yönelik dün de bir saldırı düzenlendi. Suriye'nin doğusunda Deyrizor'da aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı gruplara ait bir konvoya hava saldırısı düzenledi. Konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 TIR hedef oldu. AFP'ye göre en az 3 kişi öldü.Öte yandan İran'ın İsfahan kentindeki Savunma Bakanlığı'na bağlı İHA üretim merkezine önceki gün düzenlenen saldırının da yankıları sürüyor. The Wall Street Journal gazetesi, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı. İsrail açıklama yapmadı. İsrail medyasının ulaştığı ABD'liler, Washington yönetiminin ilgisinin olmadığını açıkladı.