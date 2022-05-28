İran’a kamikaze İHA saldırısı

ABD'Lİ New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, İran'ın başkenti Tahran'ın güneydoğusundaki Parçin Askeri Araştırma Tesisleri, insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Üç İranlı kaynak ve bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, İran Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri araştırma tesisi, kamikaze tipi bir İHA ile hedef alındı. Saldırı sonucu bir mühendis öldü, bir çalışan ise yaralandı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak benzer bir saldırı geçen haziran ayında Kerec'deki santrifüj yedek parçalarının üretildiği Tissa Kompleksi'nde meydana gelmişti. İran, İsrail'i suçlamıştı. NYT, Parçin Tesisleri'ne yapılan saldırının, İsrail'in Lübnan ve İran'a yaptığı saldırılarla benzeştiği yorumunda bulundu.Kamikaze saldırısı, Devrim Muhafızları'nda görevli Albay Hasan Seyyad Hüdayi'nin Tahran'da suikasta uğramasından günler sonra gerçekleşti. İsrailli yetkililer, suikastın arkasında kendilerinin olduğuna dair ABD'yi bilgilendirmişti.