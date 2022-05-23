İran’da 10 katlı bina çöktü! 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi enkaz altında

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Halidi, "Çöken binada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor." dedi. İran Kızılayı Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, "Kızılay ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında 80 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.