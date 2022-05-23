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Haberler Dünya Haberleri İran'da 10 katlı bina çöktü! 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi enkaz altında
Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:48 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:49

İran'da 10 katlı bina çöktü! 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi enkaz altında

AA
İran’da 10 katlı bina çöktü! 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi enkaz altında

İran'da 10 katlı bina çöktü. İlk belirmelere göre en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi ise yaralandı. Enkaz altında en az 80 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Bina sahibi ve müteahhit gözaltına alındı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Halidi, Huzistan'a bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binayla ilgili son bilgileri paylaştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Halidi, "Çöken binada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor." dedi. İran Kızılayı Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, "Kızılay ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında 80 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

BİNA SAHİBİ VE MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Bina sahibi ve müteahhidin ise gözaltına alındığı bildirildi.

KENTTE TEDBRİLER ALINDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olayın ardından yıkılan binanın yakınında toplanan onlarca kişinin hükümet karşıtı sloganlar attığı görülüyor. Kentte güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı belirtiliyor.

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İran'da 10 katlı bina çöktü! 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi enkaz altında
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