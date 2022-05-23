İran’da 10 katlı bina çöktü! 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi enkaz altında

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Halidi, Huzistan'a bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binayla ilgili son bilgileri paylaştı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Halidi, "Çöken binada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor." dedi. İran Kızılayı Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, "Kızılay ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında 80 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.