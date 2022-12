İran’da kırmızı alarm! Okullar bile tatil edildi: Kontrolden çıktı, yoğunluğu artıyor

TAHRAN'DA YILDA 4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR



İran Sağlık, Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi, "Hava kirliliği sorunu yetkililerin ve halkın kontrolünden çıktı ve ne yazık ki her geçen gün yoğunluğu artıyor. Sadece Tahran eyaletinde hava kirliliği nedeniyle her yıl 4 binden fazla kişi hayatını kaybediyor" dedi.



Öte yandan, İran medyasında yer alan haberlerde, Tahran eyaletinde etkili olan yoğun hava kirliliği nedeniyle şehir merkezlerine ambulansların yerleştirildiği aktarıldı. Haberde, vatandaşların hava kirliliği nedeniyle yaşayabilecekleri olumsuz her türlü duruma karşı ambulansların ve ilk yardım ekiplerinin hazır bulunduğu belirtildi.