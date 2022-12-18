İran’da kırmızı alarm! Okullar bile tatil edildi: Kontrolden çıktı, yoğunluğu artıyor





"EVİME EKMEK DEĞİL GÖZYAŞI GÖTÜRÜYORUM"



Hava kirliliğinin etkili olduğu bu günlerde bile çalışmak zorunda olduğunu söyleyen 72 yaşındaki seyyar satıcı, "Hava kirliliği var evet ama ben dışarı çıkmak ve çalışmak zorundayım. Çünkü evime ekmek götürmeye çalışıyorum. Ama evime her gün 'ah' çekerek gidiyorum. Bu hava kirliliğinde dışarıda çalışıyorum ama evime ekmek değil gözyaşı götürüyorum. Evde oturup beklemenin ne faydası var? Eşimin ve çocuklarımın yüzüne bakamıyorum" dedi.



İranlı genç Zohre Hamuşi ise, "Tahran'ı ziyarete geldim ve şu an hava kirliliği nedeniyle baş ağrısı çekiyorum. Yaşadığım yerde hava bu kadar kirli değil. Burada bir şehir olarak her şey var ama mavi gökyüzünü göremiyorsun. İnsanlar bu kadar fazla araç kullanmak yerine bisiklet kullanarak seyahat edebilirler veya yürüyebilirler. Belki hava kirliliği bu şekilde azalır" ifadelerini kullandı.