İran’da zehirlenme krizi büyüyor

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim aldığı okullarda yaşanan toplu zehirlenme vakaları artıyor. Ülkede şimdiye kadar 5 binin üzerinde öğrencinin zehirlendiği vakalar nevruz tatilinin bitmesiyle yeniden başladı. Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki çok sayıda okulda onlarca kız öğrenci zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, öğrencilerin nefes darlığı ve baş ağrısı semptomları gösterdiğini belirterek, durumlarının iyi olduğunu aktardı. İran İçişleri Bakanlığı, toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.