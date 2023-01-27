İran’daki Azerbaycan elçiliğine terör saldırısı

İran'ın başkenti Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçilik binasına dün silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda koruma müdürü öldürüldü. 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Kalaşnikof tüfekli saldırı anı saniye saniye kameralara takıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kontrol noktasındaki polisin saldırgana müdahale edemediği görüldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, elçilik personelinin binadan tahliye edileceğini duyurdu.Tahran polisi, bir zanlının gözaltına alındığını duyurdu. İran yönetimi, saldırıyı kınayarak, saldırının boyutlarının "siyasi ve güvenlik makamlarının özel talimatıyla yüksek öncelik ve hassasiyetle soruşturulduğunu" açıkladı. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi'nin görevden alındığı bildirildi. İran'da son dönemde artan Azerbaycan karşıtı kampanyalar tartışılırken gerçekleşen saldırı iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan "Azerbaycan karşıtı kampanya bu tür saldırıları teşvik etti" açıklaması yapıldı.Azerbaycan'ın Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmasının ardından Bakü'ye bağlı diplomatik misyonlara yönelik saldırılar arttı. Son 2 yılda Azerbaycan misyonlarına radikal Ermenilerce 5 kez saldırı gerçekleştirildi. Azerbaycan elçiliğine yapılan saldırının ardından Türkiye'nin İran'daki misyonlarında da ilave güvenlik tedbirleri alındı. İstihbarat servisleri ile yapılan değerlendirmede herhangi bir tehlikenin olmadığı kaydedildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, büyükelçilik saldırısının bir "terör eylemi" olduğunu söyledi ve olayın acilen soruşturulup, "teröristin" cezalandırılmasını talep etti. Aliyev "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen terör eylemini şiddetle kınıyorum" dedi.Ankara, İran makamlarına saldırının arkasındaki gerçeklerin bir an evvel ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaşmaktadır" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Çavuşoğlu hain saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır" mesajını paylaştı.AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı, İran'ın "diplomatik misyonun güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almadığını" ve Azerbaycan'ın bu yönde yaptığı çağrılara "gereken hassasiyeti göstermediğini" bildirdi.