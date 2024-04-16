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Giriş Tarihi: 16.4.2024 01:12

İran'dan 4 ülkeye "İsrail'e destekten vazgeçin" uyarısı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteği kesme çağrısında bulunarak, bu ülkelerin veya İsrail'in her türlü saldırısına güçlü karşılık vereceklerini ifade etti

AA
İran’dan 4 ülkeye İsrail’e destekten vazgeçin uyarısı

İran resmi haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, yazılı açıklama yaptı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap eden Şikarçi, "İran'ın savaş yanlısı olmadığını iyi biliyorsunuz ancak siz veya çaresiz rejimden (İsrail) herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü şekilde keseriz" ifadelerini kullandı.

Şikarçi, "İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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İran'dan 4 ülkeye "İsrail'e destekten vazgeçin" uyarısı
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