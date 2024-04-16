İran'dan 4 ülkeye "İsrail'e destekten vazgeçin" uyarısı

İran resmi haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, yazılı açıklama yaptı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap eden Şikarçi, "İran'ın savaş yanlısı olmadığını iyi biliyorsunuz ancak siz veya çaresiz rejimden (İsrail) herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü şekilde keseriz" ifadelerini kullandı.

Şikarçi, "İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.