İran’dan füze eleştirilerine sert yanıt: Tamamen meşrudur!

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.

BMGK tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen ancak şu anda yürürlükte olmayan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı karar İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı yapıyor. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.