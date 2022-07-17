İran’dan Pompeo ve Bolton’a yaptırım

İran, ülkede terörist grup olarak kabul edilen "Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMO) yardım ettiği ve siyasi propaganda desteği sağladığı" gerekçesiyle onlarca ABD'li yetkilinin yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin, "terörist grubun toplantısına katılarak, terör eylemlerini ve amaçlarını kabul ederek ve gruba siyasi ve propaganda imkanı sağlayarak destek verdikleri için" listeye dahil edildiği kaydedildi. Yaptırım uygulanan ABD'li diplomatlar arasında eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da var.