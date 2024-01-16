İran’dan Suriye ve Irak’a balistik füze saldırısı

Ortadoğu'dakigerginlik zirvede. İsrail'in Gazze saldırıları sürerken, Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki ABD, İngiliz ve İsrail gemilerini hedef almayı sürdüreceklerini duyurdu. ABD ise bir yandan Husileri hedef alırken diğer taraftan sık sık Irak ve Suriye'ye de saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik dün 15 saldırı daha yaptı. Gözler bu süreçte İran'ın üzerindeydi. Tahran yönetiminden de Irak ve Suriye'deki noktalara saldırılar düzenlendi. Bu, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından İran'ın ilk kez direkt olarak füze ateşlemesi oldu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, önceki gece Suriye'nin İdlib ve Kuzey Irak'ta Erbil'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. 24 füze ateşlendi. İran, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a ait olduğu iddia edilen binanın hedef alındığı bildirildi. Saldırıların İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtildi. ABD'li yetkililer ise hiçbir ABD tesisinin hedef alınmadığını ve saldırılardan etkilenmediğini açıkladı.