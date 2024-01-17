İran’ın balistik füze saldırılarına Irak’tan BMGK tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın, Erbil şehrini hedef alan ve masum sivillerin ölümüne, başkalarının yaralanmasına ve kamu ve özel mülkiyete zarar vermesine yol açan füze saldırısıyla ilgili olarak BMGK ve BM'ye şikayette bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önceki gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü.

IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir." ifadesi kullanılmış ve saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.