Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran'ın Paris Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı! Kendini havaya uçurmakla tehdit etti
Giriş Tarihi: 19.4.2024 16:35

İran'ın Paris Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı! Kendini havaya uçurmakla tehdit etti

İran'ın Paris Büyükelçiliği önünde kendini havaya uçurma tehdidinde bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Büyükelçiliğin binasında yapılan aramada şahısta herhangi bir patlayıcı bulunmadığı tespit edildi.

İHA
İran’ın Paris Konsolosluğu’nda canlı bomba alarmı! Kendini havaya uçurmakla tehdit etti

İran-İsrail arasında tansiyon yükselirken, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Büyükelçiliğine canlı bomba ihbarı yapıldı.

KENDİNİ HAVAYA UÇURMAKLA TEHDİT ETTİ

Öğle saatlerinde İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne gelen şahıs üzerinde patlayıcı bulunduğunu iddia ederek, kendini havaya uçurma tehdidinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis operasyon başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Büyükelçilik binası çevresi güvenlik kordonuna alınırken şahıs, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Büyükelçiliğin binasında yapılan aramada şahısta herhangi bir patlayıcı bulunmadığı tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İran'ın Paris Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı! Kendini havaya uçurmakla tehdit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA