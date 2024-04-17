İran’ın saldırısı, Gazze Kasabı Netanyahu’ya can simidi oldu

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üzerinde kısa bir süre öncesine kadar uluslararası alanda bir baskı oluşmuştu. İsrail, 1 Nisan'da Gazze Şeridi'ndeki 7 Batılı yardım görevilisini öldürünce söz konusu baskı katlandı. Katil İsrail aynı gün Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik temsilciliğine saldırdı. Büyükelçiliklerin hedef alınmasını yasaklayan uluslararası anlaşmaları da ihlal etti. Elçilik saldırısına karşılık İran yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü İsrail'e karşı misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Misilleme İsrail'e herhangi bir zarar vermedi. Ancak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler İran'a karşı yine İsrail'e kalkan olmaya başladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki analizde "İran'ın saldırısı, Netanyahu'ya can simidi uzattı" yorumu yapıldı.İsrail merkezli Jerusalem Post Gazetesi'nin haberine göre Tel Aviv yönetimi İran'ın cumartesi günü fırlattığı 300 füzeye de bir cevap verecek. Haberde İsrail'in saldırısının İran'ın Irak, Suriye ya da Yemen gibi bölge ülkelerindeki vekillerine yönelik olacağı ancak tarihinin belli olmadığı öne sürüldü. ABD'de bulunan Wall Street Journal Gazetesi de "İran Devrim Muhafızları, İsrail saldırısı korkusuyla Suriye'deki bazı tesisleri boşaltıyor" haberini yayınladı.