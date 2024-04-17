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Giriş Tarihi: 17.4.2024 22:02

İrlanda Başbakanı Harris'den AB ülkelerine Filistin'i tanıma çağrısı

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Filistin'i tanıma adına harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

AA
İrlanda Başbakanı Harris’den AB ülkelerine Filistin’i tanıma çağrısı

Simon Harris, AB Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesi konusunda mevkidaşlarıyla temaslarda bulunacağını aktardı.

"Artık bir dizi Avrupa ülkesinin adım atması ve Filistin devletini tanıması gerekiyor." diyen Harris, iki devletli çözümü savunan ülkelerin bu adımı atması gerektiğini kaydetti.

Filistin'in tanınması konusunda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile iletişimde olduklarını aktaran Harris, "Ancak burada bulunma fırsatını diğer meslektaşlarımla, İrlanda ve İspanya ile hareket ederek Filistin devletini tanımak isteyen diğer ülke temsilcileri ile bu olasılığı konuşma niyetindeyim." dedi.

Harris, AB'nin Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasını istemediğini kaydederek, "Tüm taraflara itidal çağrısında bulunulması gerekiyor zira gerilimin düşürülmesi ve itidal çağrısı dışında herhangi bir adım, zaten istikrarsız olan bölgede çok ciddi bir felakete ve milyonlarca insanın kanının dökülmesine yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB liderleri, ekonomi ve rekabetçiliğin yanı sıra Ukrayna, Türkiye ile ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili konu başlıklarını görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Zirve, AB liderlerinin 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesindeki son toplantısı olma özelliğini taşıyor.

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İrlanda Başbakanı Harris'den AB ülkelerine Filistin'i tanıma çağrısı
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