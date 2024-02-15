İrlanda Başbakanı’ndan İsrail’e sert sözler

İrlanda parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gündeme geldi.

Başbakan Varadkar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesi durumunda, Refah'ta "ciddi katliam riski" bulunduğunu, bunun da "İsrail'in sorumlu olduğu diğer tüm uluslararası hukuk ihlallerine ek olarak uluslararası hukukun da ağır ihlali" olacağını söyledi.

Konuşmasında, herkesin gerçekçi olması gerektiğini belirten Varadkar, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in, dünyadaki hiçbir ülkeyi dinlemediği çok ama çok açık. Artık Amerikalıları bile dinlediklerini sanmıyorum. Öfke gözlerini kör etmiş durumda ve gittikleri yolda ilerleyerek uzun vadede kendi güvenlikleri açısından durumu çok daha kötü hale getireceklerine inanıyorum."