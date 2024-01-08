İrlanda İnsan Hakları Merkezi’nden Gazze uyarısı: Soykırım riski had safhada!

"ABD KATLİAMA YEŞİL IŞIK YAKIYOR"

Darcy, ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes kararlarını veto etmesine ek olarak İsrail'e verdiği askeri, mali ve siyasi desteğin Gazze'de on binlerce Filistinlinin ölümüne ve 1,9 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olan saldırıların devam etmesine "yeşil ışık" yakmak anlamına geldiğini belirtti.

Gazze'deki gıda, su, yakıt ve diğer temel ihtiyaçlarda kıtlık yaşandığını vurgulayan Darcy, İsrail ordusunun bombardımanlarında konut, tarım arazileri, okul, cami, üniversite ve kamu binalarını hedef aldığına işaret etti.

DİKKAT ÇEKEN SOYKIRIM VURGUSU

Darcy, İsrailli yetkililerin Filistinlileri sözde "gönüllü göç" söylemleriyle Gazze dışına gönderme girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirerek Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin bireysel ya da kitlesel zorla tahliyeleri ve işgal altındaki topraklardan işgalci gücün ya da başka bir ülkenin topraklarına "nedeni ne olursa olsun" sınır dışı edilmeleri yasakladığını aktardı.

Tehcir ve nüfusun zorla tahliyesinin uluslararası suç olarak kovuşturulduğunu belirten Darcy, UCM'nin Gazze konusunda yargı yetkisine sahip olduğuna işaret etti.

Darcy, Gazze'de yaşanan zulmün sorumluları hakkında tutuklama emri çıkarılmadığı için suçların işlenmesinin engellenemediğini belirterek "Gazze'de, İsrail'in amansız saldırıları devam ettikçe ve nüfus kapana kısıldıkça soykırım riski had safhaya çıkmaktadır. İsrail'in bombardımanlarında öldürülen çok sayıda kişiye ek olarak, İsrail güçleri tarafından Filistinlilerin yargısız infaz edildiğine dair raporlar ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.