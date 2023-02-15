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Haberler Dünya Haberleri ‘İşbirliği, normalleşme sürecine destek olacak’
Giriş Tarihi: 16.2.2023

‘İşbirliği, normalleşme sürecine destek olacak’

‘İşbirliği, normalleşme sürecine destek olacak’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu insani alanda sergilenen işbirliği anlayışının Güney Kafkasya'da normalleşme sürecine destek olacağına inandıklarını belirterek, "Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecinde yaşanacak ilerleme, bölgemizin huzur ve refahına katkı sağlayacaktır" dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı da "Barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile de bir araya geldi.
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‘İşbirliği, normalleşme sürecine destek olacak’
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