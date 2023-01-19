İşgalci İsrail güçleri 2 Filistinliyi daha öldürdü

Haberde sözlerine yer verilen Fetih Hareketi'nin Cenin Genel Sekreteri Ata Ebu Ramile, "Öğretmen Bevakine, evinin önünde vurulan Cebbarin'e ilk müdahaleyi yaptığı sırada işgalci güçlerin kurşunlarına hedef oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin olay yerine ambulansların girişine izin vermediğini vurgulayan Ebu Ramile, bölge sakinlerinin imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Cebbarin ve Bevakine'nin hayatını kaybettiklerini kaydetti.

WAFA'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları da baskın yapan İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığını, sayı belirtmeksizin birkaç kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Yılbaşından bu yana İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'ye ulaştı.