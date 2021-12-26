İşgalci İsrail güçleri yine terör estirdi

İSRAİL
askerleri işgal altındaki Batı Şeria
'da Filistinlilere yine sert müdahale etti. Yahudi yerleşimcilerin, Nablus
kenti yakınlarındaki Homesh'e dönüş yürüyüşü yapma çağrıları üzerine çok sayıda Filistinli, Burka köyü girişinde toplandı. İşgalci askerler, Filistinlileri engellemek için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Müdahalede, 8'i gerçek mermiyle olmak üzere 43 Filistinli yaralandı.
'ERDOĞAN İLE TİCARETTE TÜRK LİRASI'NI GÖRÜŞTÜK'
TÜRKİYE ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile yaklaşık iki saat süren bir görüşme yaptıklarını söyledi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin Türk lirası
üzerinden yapılması gibi konuları görüştüklerini anlatan Tatar, bunun "olumlu bir görüşme" olduğunun altını çizdi.