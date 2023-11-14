İşgalci yerleşimciler terör estiriyor

İsrail devlet terörü sadece Gazze'de değil, işgal altındaki Filistin'in dört bir yanında sürüyor.El Halil: Tek suçu araba kullanmak olan 66 yaşındaki Ali Issa Tamimi isimli Filistinliyi başından vurarak öldürdüler.Batı Şeria: Scooter'a binen iki çocuğu vurdular.7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 187 Filistinli öldürdüler.2500 kişiyi yaraladılar.2253 Filistinliyi gözaltına aldılar.El Halil'de 35 bin kişiyi eve hapsettiler.Bölgenin altyapısını yok ettiler. Yahudi yerleşimci teröristler Filistinlileri "Sizi de Ürdün'e göndereceğiz" tehdidinde bulunuyor.Yerleşimci teröristler 400'den fazla saldırı düzenledi.9 Filistinliyi öldürdüler.149 aileden toplam 874 kişiyi zorla yerinden ettiler.