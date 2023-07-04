İşgalcılere karşı nöbet tuttum

KurbanBayramı'nın ikinci gününde Mescid-i Aksa içerisinde bulunan Rahmet Mescidi'ne postallarıyla giren İsrail askerlerini uyardığı görüntüleriyle dikkat çeken Muhammed Tarık Yağcı, SABAH'a konuştu. İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Yağcı, "Öğle vakitlerinde 2 polis postallarıyla içeri girdiler. 'Ayakkabınızı çıkartın burası sinagog değil cami' diyerek bağırdım. Bunun üzerine çok ilerlemeden çıktılar. Ancak ikindi namazı vaktine doğru farklı 2 polis tekrar baskına geldi. Yine postallarıyla içeri girdiler. Ayağa kalkıp karşılarına geçtim, aynı cümlelerle tepki göstermeye çalıştım. Biraz itişme oldu sonrasında copu çıkararak tehdit etti. 'Ben senden korkmuyorum' dedim ve işgalcilere karşı koymaya çalıştım. İşgalciler içeriye rahatça giremesin diye bir sonraki gün sabahtan itibaren nöbet tutmaya başladım" dedi.İsrail güçleri tarafından darp edildiğini kaydeden Yağcı, "Beni polis kontrol noktasına götürdüler. Pasaportumu aldılar ve fotoğrafımı çektiler. Ardından 'Bir daha Mescid-i Aksa'ya giremezsin' diyerek beni kaldığımız otele gönderdiler. Yatsı namazını kılmak için Aksa'ya tekrar geldiğimde içeriye alınmadım" dedi.