İşgalcilerin soykırım sayfası

Katil israil ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sosyal ağlardan yaydıkları ortaya çıktı. Middle East Eye sitesi ve Hareetz gazetesinin haberine göre İsrail ordusunun kontrolündeki söz konusu hesaptan yapılan vahşet paylaşımlarıyla aynı zamanda İsrailliler Filistinlilere karşı kışkırtılıyor.Kanalda yüzlerce paylaşımda Filistinlilerle alay edildiği görüldü. Ayrıca sürekli ırkçı bir dil ve görseller kullanılıyor. Her paylaşımın altına ayrıca İsraillilerden, "Siz de bunu paylaşmayı unutmayın" notu verildi.11 Ekim tarihli bir paylaşımda "Elimizdeki videoya inanamayacaksınız! Kemiklerinin çıtırtısını duyabilirsiniz. Hemen yükleyeceğiz, hazır olun"... ''Hamas farelerini yok etmek. ...Bu güzelliği paylaşın" ifadelerine yer verildi.Başka bir gönderide ise- Filistinli bir adamın bombalanmış evinde perişan halde oturduğu bir fotoğraf gösteriliyor. Başlıkta "Gazze'de satılık, dört taraftan hava gelen muhteşem bir çatı katı" yazıyor. Görüntüler "komik" veya "beklemeye değer" olarak tanımlanarak dikkat çekiliyor. Kanal "herkes görebilsin" diye içerikleri paylaşmaya teşvik ediyor.ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi. Öte yandan ABD'de İsrail'i eleştiren önemli kişi ve kurumları susturmak üzere örgütlenen J-Ventures adlı grubun Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi yöneticilerinden büyük finansörlere; Filistin yanlısı kişilere karşı cadı avı yürüttükleri ortaya çıktı.İşgalciİsrail güçleri, yaptığı tüm katliamlara rağmen Hamas'ı yenemiyor. Hamas liderlerini haftalardır bulamayan İsrail çareyi para ödülü koymakta buldu. Öte yandan Hamas, Gazze'de tünellerin olası su baskını girişimlerine karşı inşa edildiğini söyledi. İsrail'in tünellere deniz suyu pompalamaya başladığı biliniyor. Ölen İsrail askerlerinin sayısı 447'ye çıktı.ARALARINDAN su sızmayan ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında son günlerde başlayan gerginlik giderek büyüyor. Diplomaside giderek yalnızlaşan ve küresel tepkilerle karşı karşıya kalan Biden bir kez daha İsrail'e 'Siviller konusunda daha dikkatli olun' çağrısı yaptı. New York Times gazetesi de ABD'nin İsrail'e 'Düşük yoğunluklu Gazze savaşına geçişe başlayın' çağrısında bulunduğunu yazdı.İSRAİL, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 60 saat süren baskın yaptı. 12 Filistinliyi öldürdüler. 500'den fazla kişiyi gözaltına aldılar. İsrail ordusuna ait buldozerler kentte mezarlıklar dahil insanların hayatını daha da zorlaştırmak için her şeyi yok etti. İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı