İşgale karşı duran barış meleği: Rachel Corrie

İnsanlıkvicdanına ses olan ABD'li üniversite öğrencisi Rachel Corrie (23), 21 yıl önce bugün Gazze'de İsrail tanklarının altında can verdi. Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail ordusuna ait bir buldozer tarafından ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'nin hak ve adalet mücadelesi bugün hâlâ canlılığını koruyor.Filistinliler, "şehit" olarak nitelendirdikleri Corrie için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Corrie'nin ailesi, İsrail devletine karşı hukuk davası açtı. Mahkeme ise İsrail'in genç kadının ölümünde sorumlu olmadığına hükmetti. Corrie'nin günlüğü ve mektupları ise "My Name is Rachel Corrie" adıyla kitaplaştırıldı ve bir milyonun üzerinde satıldı. Corrie'nin hikayesi, Filistinlilerin yaşadığı zulmü ve adaletsizliği anlatan önemli bir kaynak haline geldi.