İslam düşmanı Rasmus Paludan’a tepkilerin arkası kesilmiyor: Almanya’dan açıklama geldi

Gösteri yapma ve ifade özgürlüğü gibi din ve inanç özgürlüğünün de insan hakkı olarak Alman hükümetinin ve Avrupa'daki ortaklarının dünya çapında çaba sarf ettiği yüksek değer olduğunu vurgulayan Wagner, "Buna karşılık nefret söylemi açıkça Avrupa değerlerinin bir parçası değildir." dedi.

Wagner, Türkiye ve İsveç'in Avrupa Konseyi'ne üye olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın, tüm dinlerin barış içinde bir arada yaşamasından yana olduğunu kaydetti.