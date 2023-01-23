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Haberler Dünya Haberleri İslam düşmanı Rasmus Paludan’a tepkilerin arkası kesilmiyor: Almanya’dan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 23.1.2023 16:37

İslam düşmanı Rasmus Paludan’a tepkilerin arkası kesilmiyor: Almanya’dan açıklama geldi

İsveç’in başkenti Stockholm’da Türk Büyükelçiliği önünce iğrenç bir provokasyonda bulunan aşırı sağcu Rasmus Paludan’ın Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, düzenlenen basın toplantısında çirkin saldırıyı kınadı.

AA
İslam düşmanı Rasmus Paludan’a tepkilerin arkası kesilmiyor: Almanya’dan açıklama geldi

Almanya, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

"SON DERECE YAKIŞIKSIZDI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine "Atıfta bulunduğunuz, hafta sonu meydana gelen eylemi kınıyoruz. Saygısızdı ve son derece yakışıksızdı." diyen Wagner, bu eylemin İsveç'teki çoğunluk toplumunun görüşünü temsil ettiğinden de şüphe duyduklarını belirtti.

Wagner, bu tür provokasyonların bölünmelere katkı sağladığını ifade ederek, buna daha büyük bir dayanışma ve birliktelikle karşılık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gösteri yapma ve ifade özgürlüğü gibi din ve inanç özgürlüğünün de insan hakkı olarak Alman hükümetinin ve Avrupa'daki ortaklarının dünya çapında çaba sarf ettiği yüksek değer olduğunu vurgulayan Wagner, "Buna karşılık nefret söylemi açıkça Avrupa değerlerinin bir parçası değildir." dedi.

Wagner, Türkiye ve İsveç'in Avrupa Konseyi'ne üye olduğuna işaret ederek, Avrupa'nın, tüm dinlerin barış içinde bir arada yaşamasından yana olduğunu kaydetti.

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İslam düşmanı Rasmus Paludan’a tepkilerin arkası kesilmiyor: Almanya’dan açıklama geldi
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