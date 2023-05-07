İslam hilalini hedef aldılar

ABD, İngiltere ve Fransız basınlarının ardından son olarak Almanya'daki medya kuruluşları da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıya geçti. Alman Der Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında bir kez daha İslam düşmanlığına soyundu. Derginin kapağında İslam'ı simgeleyen 'Hilal' sembolü parçalanmış olarak gösterildi. Öte yandan Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Yeşil Sol Parti'nin Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını itiraf ederek partinin eşbaşkanı Ricarda Lang'in Erdoğan karşıtları için oy istediğini yazdı.