İslam karşıtlığı kurumsallaştı

Avrupa İslamofobi Raporu (EIR), 2022'de Avrupa ülkelerinde Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) kurumsallaştığı bulgularına ulaştı. Türk-Alman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Enes Bayraklı ile Georgetown Üniversitesi'nden Doç. Dr. Farid Hafez'in editörlüğünde hazırlanan "Avrupa İslamofobi Raporu 2022" yayımlandı. Belçika'da ayrımcılıkla mücadele yürüten kuruma yapılan başvuruların yüzde 8.8'ini inancı nedeniyle kötü muameleye maruz kalırken, Almanya'da azınlıkların yüzde 58'i ırkçılığa maruz kaldığını belirtti.İngiltere'nin Birmingham şehrinde camiden evine dönen yaşlı adamı üzerine bir madde püskürterek ateşe veren ve yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı. Saldırgan, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Ceketi alev alan ve yüzünde yanıklar oluşan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Terörle mücadele polisi de olaya ilişkin soruşturma başlattı.